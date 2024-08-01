Прогноз погоди в Україні на завтра 2 серпня від Укргідрометцентру

Спека повертається — в Укргідрометценрі застерегли у прогнозі погоди на завтра
У п'ятницю, 2 серпня, в Україні очікується переважно хмарна погода. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 2 серпня
В Україні 2 серпня мінлива хмарність. В Прикарпатті та Закарпатті можливі короткочасні дощі і грози. В інших регіонах опадів не передбачається. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі становитиме +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C. На півдні країни вночі температура буде від +17 °C до +22 °C, а вдень — від +28 °C до +33 °C. В Карпатах вночі температура коливатиметься від +10 °C до +15 °C, а вдень від +20 °C до +25 °C.
Погода на Київщині 2 серпня
У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від +13 °C до +18 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C. У Києві вночі буде +14...+16 °C, а вдень — +26...+28 °C.
Раніше синоптики повідомляли, що у серпні погода в Україні буде спекотнішою, ніж зазвичай. Кількість опадів очікується у межах норми. Середня температура повітря протягом місяця передбачається у межах +20...+26 °C, подекуди +34...+36 °C.
Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.
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