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Спека повертається — в Укргідрометценрі застерегли у прогнозі погоди на завтра

1 серпня 2024 17:48
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 2 серпня від Укргідрометцентру
Люди гуляють під освіжаючою рамкою. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У п'ятницю, 2 серпня, в Україні очікується переважно хмарна погода. У деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 2 серпня

В Україні 2 серпня мінлива хмарність. В Прикарпатті та Закарпатті можливі короткочасні дощі і грози. В інших регіонах опадів не передбачається. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. 

Температура вночі становитиме +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C. На півдні країни вночі температура буде від +17 °C до +22 °C, а вдень — від +28 °C до +33 °C. В  Карпатах вночі температура коливатиметься від +10 °C до +15 °C, а вдень від +20 °C до +25 °C.

Прогноз погоди на 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 2 серпня

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від +13 °C до +18 °C, а вдень — від +25 °C до +30 °C. У Києві вночі буде +14...+16 °C, а вдень — +26...+28 °C.

Прогноз погоди на 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 2 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптики повідомляли, що у серпні погода в Україні буде спекотнішою, ніж зазвичай. Кількість опадів очікується у межах норми. Середня температура повітря протягом місяця передбачається у межах +20...+26 °C, подекуди +34...+36 °C.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

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