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Следите за самочувствием — какой прогноз магнитных бурь на сегодняшний день

25 июля 2024 13:22
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 25 июля - прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: medialt.clinic
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 25 июля, на Земле существенных магнитных бурь не ожидается. В последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне, однако существует опасность солнечного радиационного шторма.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 25 июля

За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М3,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,6 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 25 июля:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 52.
женщине плохо
Женщине плохо из-за магнитных бурей. Фото: medialt.clinic

Как защитить себя от магнитных бурь

Известно, что предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на себя, следует прибегнуть к следующим действиям:

  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, второй месяц лета будет характеризоваться низкой солнечной активностью. Однако в июле все же будут дать, в какие ожидаются мощные магнитные бури. К ним лучше подготовиться заранее.

Также мы писали, что синоптики предупреждают о буре более чем в пяти областях 24 июля. Там возможны грозовые ливни с градом.

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