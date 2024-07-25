Магнітні бурі 25 липня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: medialt.clinic

Сьогодні, 25 липня, на Землі суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні, проте існує небезпека сонячного радіаційного шторму.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 липня

За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М3,6. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 25 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 52.

Жінці погано через магнітні бурі. Фото: medialt.clinic

Як захистити себе від магнітних бур

Відомо що, попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб зменшити вплив магнітних бур на себе, слід вдатися до наступних дій:

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

дотримуватися нормального режиму дня;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

висипатися — спати не менше 7-8 годин;

більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, другий місяць літа характеризуватиметься низькою сонячною активністю. Проте у липні все ж будуть дати, у які очікуються потужні магнітні бурі. До них краще підготуватися заздалегідь.

Також ми писали, що синоптики попереджають про бурю в понад п'яти областях 24 липня. Там можливі грозові зливи з градом.