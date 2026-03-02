Погода на 3 марта — придет потепление, но с осадками

Теплая погода с осадками. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине 3 марта будет теплее и температура воздуха поднимется до +10 °С. Однако днем прогнозируются дожди и мокрый снег.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 3 марта

Диденко прогнозирует, что во вторник по всей Украине будут осадки. По ее словам, атмосферные фронты циклона Doreena принесут дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг.

Циклон Doreena. Фото: facebook.com/tala.didenko

Так, ночью и утром 3 марта осадки предполагаются практическую по всей стране, но уже днем влажность сместится именно в южную и восточную части.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2...+3 °С, а в течение дня +2...+6 °С. На юге и западе будет несколько теплее и столбики термометров будут показывать +5...+10 °С.

Карта температур на завтра. Фото: Метеопост

Также синоптик предупредила о ветре с северо-запада. Преимущественно он будет умеренный, но временами порывистый.

Погода в Киеве 3 марта

В Киеве 3 марта ожидается небольшой дождь, но только утром. В целом, завтра день в столице без существенных осадков, но с порывистым ветром. Ближайшей ночью в столице ожидается 0...+2 °С, а днем +2...+4 °С.

Отметим, ранее синоптики дали прогноз погоды на первую неделю весны. Ожидается температура выше климатической нормы, особенно на западе страны.

В то же время Наталка Диденко назвала регионы, где сегодня температура воздуха поднялась до +13 °С. Днем теплее всего было в южной части.