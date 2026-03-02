Відео
Головна Погода Температура підніметься до +10 °С — де завтра буде найтепліше

Температура підніметься до +10 °С — де завтра буде найтепліше

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 18:22
Погода в Україні 3 березня — де будуть дощі завтра
Тепла погода з опадами. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 3 березня, в Україні температура повітря вдень підніметься до +10 °С, але вночі ще очікуються невеликі "мінуси". Водночас можливі опади у вигляді дощу чи мокрого снігу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла синоптик Наталка Діденко. 

Читайте також:

Погода в Україні 3 березня

Діденко прознозує, що у вівторок по всій Україні будуть опади. За її словами, атмосферні фронти циклону Doreena принесуть дощ чи мокрий сніг переважно на схід та південь.

Погода в Україні 3 березня
Циклон Doreena. Фото: facebook.com/tala.didenko

Так, вночі та вранці 3 березня опади передбачаються практичну по всій країни, але вже вдень вологість зміститься саме у південну та східну частини.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, а протягом дня +2...+6 °С. На півдні та заході буде дещо тепліше і стовпчики термометрів показуватимуть +5...+10 °С. 

Погода на 3 березня
Карта температур на завтра. Фото: Метеопост

Також синоптик попередила про вітер з північного заходу. Переважно він буде помірний, але часом рвучкий. 

Погода у Києві 3 березня

У Києві 3 березня очікується невеликий дощ, але лише вранці. Загалом, завтра день у столиці без істотних опадів, але з поривчастим вітром. Найближчої ночі в столиці очікується 0...+2 °С, а вдень +2..+4 °С.

Зазначимо, раніше синоптики дали прогноз погоди на перший тиждень весни. Очікується температура вище кліматичної норми, особливо на заході країни.

Водночас Наталка Діденко назвала регіони, де сьогодні температура повітря піднялась до +13 °С. Вдень найтепліше було у південній частині.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
