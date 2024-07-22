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Температурные колебания в Украине завтра — синоптики назвали, где ждать жару с дождем

22 июля 2024 20:04
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на 23 июля — в каких регионах будет дождь.
Человек с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE.
Светлана Силенко - Редактор

В Украине 23 июля ожидается переменная облачность без осадков на большинстве территорий, за исключением восточных и западных областей, где возможны дожди и грозы. Температура будет днем колебаться от +25...+34 °C, а в Киеве максимальная температура составит около +28°C.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Прогноз погоды в Украине 23 июля

В Украине прогнозируется переменная облачность без осадков, кроме восточных, Сумской, а также западных и Житомирской областей, где возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северный, со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться между +14...+19°C, днем от +25...+30°C. В южных регионах ночью ожидается от +19...+24°C, днем от +29...+34°C.

Погода 23 июля
Прогноз погоды на 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 23 июля

В Киевской области 23 июля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северного направления со скоростью 3-8 м/с. Температура в регионе ночью будет от +14...+19°C, а днем +25...+30°C. В Киеве ночью будет +17...+19°C, а днем +27...+29°C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 23 июля

По словам Диденко, украинцам во вторник, 23 июля следует ожидать дождей с грозами в западных областях и на востоке. Вечером они пройдут и на северо-востоке Украины тоже. На остальных территориях будет сухо.

Температура воздуха предполагается в пределах +26...+30 °C, на западе местами +24...+26 °C, в южной части +31...+34 °C.

В Киеве во вторник осадков не прогнозируют, максимальная температура воздуха будет около +28 °C. В течение 24 и 25 июля в столице ожидается кратковременное понижение температуры воздуха до +23...+25 °C.

Температурные колебания в Украине завтра — синоптики назвали, где ждать жару с дождем - фото 2
Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Погода от Meteoprog на 23 июля

Во вторник, 23 июля, днем на западных областях и на крайнем севере Украины пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальных территориях страны преимущественно без осадков. Ветер северной четверти, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в Украине составит от +16...+21°С, днем +25...+30°С. В центральных и южных областях +30…+35 °С.

Прогноз погоды на 23 июля.
Температурная карта на 23 июля. Фото: meteopost

Напомним, сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение последней недели.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Естественное явление Эль-Ниньо приводит к нагреву Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, в июле зафиксирована температура воздуха +48 °C.

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