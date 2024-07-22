Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Температурні коливання в Україні завтра — синоптики назвали, де очікувати на спеку з дощем arrow

Температурні коливання в Україні завтра — синоптики назвали, де очікувати на спеку з дощем

22 липня 2024 20:04
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на 23 липня — в яких регіонах дощитиме
Чоловік з парасолькою під дощем. Фото: Новини.LIVE.
Світлана Силенко - Редактор

В Україні 23 липня очікується мінлива хмарність без опадів на більшості території, за винятком східних і західних областей, де можливі дощі та грози. Температура вдень коливатиметься від +25...+34 °C, а в Києві максимальна температура становитиме близько +28°C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 23 липня

В Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів, за винятком східних, Сумської, а також західних і Житомирської областей, де можливі короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північний, зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі буде коливатися між +14...+19 °C, вдень — +25...+30 °C. У південних регіонах вночі очікується +19...+24 °C, вдень —   +29...+34 °C.

Погода 23 липня
Прогноз погоди на 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 23 липня

В Київській області 23 липня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північного напрямку зі швидкістю 3-8 м/с. Температура в регіоні вночі становитиме +14...+19 °C, а вдень +25...+30 °C. У Києві вночі буде +17...+19 °C, а вдень +27...+29 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 23 липня

За словами Діденко, українцям у вівторок, 23 липня, варто очікувати на дощі з грозами у західних областях та на сході. Ввечері вони пройдуть і на північному сході України також. На решті територій буде сухо.

Температура повітря передбачається в межах +26...+30 °C, на заході місцями +24...+26 °C, у південній частині +31...+34 °C. 

У Києві у вівторок опадів не прогнозують, максимальна температура повітря становитиме близько +28 °C. Впродовж 24 і 25 липня в столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23...+25 °C.

Температурні коливання в Україні завтра —синоптики назвали, де очікувати на спеку з дощем - фото 2
Допис Діденко. Фото: скриншот

Погода від Meteoprog на 23 липня

У вівторок, 23 липня, удень на західних областях і на крайній півночі України пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті територій країни переважно без опадів. Вітер північної чверті, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі в Україні становитиме +16...+21 °С, удень +25...+30 °С. У центральних і південних областях +30...+35 °С.

ПРогноз погоди на 23 липня
Температурна карта на 23 липня. Фото: meteopost

Нагадаємо, одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж останнього тижня.

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують нові температурні рекорди в Європі. Природне явище Ель-Ніньо призводить до нагрівання Тихого океану. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, у липні зафіксували температуру повітря +48 °C. 

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик дощ прогноз погоди температура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних