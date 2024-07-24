Прогноз погоды на четверг 25 июля.

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

В четверг, 25 июля, в Украине будет преимущественно облачная погода. В некоторых областях пройдут грозы и град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 июля

В западных областях, а также Житомирской и Винницкой областях, днем и в Одесской и Николаевской областях будет облачная погода. Возможны кратковременные дожди, грозы, а также возможны грады и шквалы ветра до 15-20 м/с. На западе страны прогнозируются сильные ливни. В других частях Украины облачно, но без осадков.

Ветер будет дуть с востока, а в западных областях будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В южных регионах ночью температура будет +18...+23 °C, а днем повысится до +27...+32 °C. В других частях страны ночью температура будет меняться от +13 °C до +18 °C, днем будет колебаться от +25 °C до +30 °C. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях температура ночью будет от +19 °C до +24 °C. В Карпатах ночью температура будет в пределах +9...+14 °C, а днем +14...+19 °C.

В Киевской области прогнозируется переменная облачность без дождей. Ветер будет дуть с востока со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от +13 °C до +18 °C, а днем поднимется до +25...+30 °C. В Киеве ночью температура будет от +15 °C до +17 °C, а днем от +26 °C до +28 °C.

Прогноз погоды на 25 июля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

В западных регионах Украины прогнозируются дожди и ливни, погода будет прохладной. На севере же осадков не ожидается, кроме Житомирской области, где возможны локальные грозовые дожди. Температура днем будет колебаться от +24 °C до +28 °C.

На востоке будет солнечно и сухо с температурой +27...+30°C. В центральных областях без осадков, температура достигнет +26...+30 °C, а в Винницкой области ожидается +23...+25 °C.

Самая высокая температура будет наблюдаться на юге страны, где столбики термометров покажут от +28 °С до +32 °C. В Одессе также следует ожидать грозы и дожди. В Киеве и области прогнозируется сухая погода с температурой около +27 °C.

Температурная карта на 25 июля. Фото: Метеопост

Погода от Игоря Кибальчича

В ночь на четверг, 25 июля, в западных областях ожидаются грозы. В течение дня грозы пройдут в северных, центральных и южных регионах, местами сопровождаемые градом и шквалами до 15-20 м/с. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 °С до +19 °С, а днем будет составлять от +23 °С до +28 °С. В центральных, южных и восточных областях ночью температура будет от +17 °С до +22 °С, днем от +29 °С до +34 °С.

Напомним, народный синоптик Наталья Диденко предупредила, что в северных областях Украины уже на этой неделе ожидается похолодание. В четверг, 25 июля, столбики термометров в северных областях опустятся до +25 °С.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Естественное явление Эль-Ниньо приводит к нагреву Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, в июле зафиксирована температура воздуха +48 °C.