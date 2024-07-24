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В Україну сунуть зливи зі шквалами — Гідрометцентр дав невтішний прогноз на завтра

24 липня 2024 17:56
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 25 липня від Укргідрометцентру
Жінка гуляє під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 25 липня, погода в Україні буде переважно хмарною. У деяких регіонах очікуються грози. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 липня

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях, вдень і в Одеській та Миколаївській областях спостерігатиметься хмарна погода з періодичними проясненнями. Можливі короткочасні дощі, грози, а також місцями град і шквали вітру з швидкістю до 15-20 м/с. На заході країни прогнозуються сильні дощі. В інших регіонах буде хмарно, але без опадів.

Вітер буде переважно східний, у західних областях — північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

В південних областях вночі очікується +18...+23 °C, а вдень +27...+32 °C. В інших частинах країни вночі температура коливатиметься від +13 °C до +18 °C, вдень від +25 °C до +30 °C, а у західних областях, Вінницькій та Житомирській областях — від +19 °C до +24 °C. В Карпатах вночі температура коливатиметься в межах +9...+14 °C, вдень +14...+19 °C.

Прогноз погоди на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 25 липня

В Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде східний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура в області вночі коливатиметься в межах +13...+18 °C, а вдень +25...+30 °C. У Києві вночі буде +15...+17 °C, а вдень +26...+28 °C.

Прогноз погоди на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпеку метеорологічних явищ

Упродовж дня 24 липня та протягом 25 липня на заході країни, а також у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються грози. У деяких районах можливі град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Попередження про небезпеку метеорологічних явищ
Попередження про небезпеку метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

З 24 по 27 липня у східних, центральних, а також у більшості північних і південних областей спостерігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в північних областях України вже цього тижня очікується похолодання. У четвер, 25 липня, стовпчики термометрів у північних областях опустяться до +25 °С. 

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують нові температурні рекорди в Європі. Природне явище Ель-Ніньо призводить до нагрівання Тихого океану. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, у липні зафіксували температуру повітря +48 °C. 

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