Прогноз погоды в Украине на завтра 25 июля от Укргидрометцентра

Женщина гуляет под дождем. Фото: УНИАН

В четверг, 25 июля, погода в Украине будет преимущественно облачной. В некоторых регионах ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 25 июля

В западных областях, а также Житомирской и Винницкой областях, днем и в Одесской и Николаевской областях будет наблюдаться облачная погода с периодическими прояснениями. Возможны кратковременные дожди, грозы, а также местами град и шквалы ветра со скоростью до 15-20 м/с. На западе страны прогнозируются сильные ливни. В других регионах облачно, но без осадков.

Ветер будет преимущественно восточный, в западных областях — северо-западный со скоростью 3-8 м/с.

В южных областях ночью ожидается +18...+23 °C, а днем +27...+32 °C. В других частях страны ночью температура будет колебаться от +13 °C до +18 °C, днем от +25 °C до +30 °C, а в западных областях, Винницкой и Житомирской областях — от +19 °C до +24 °C. В Карпатах ночью температура будет колебаться в пределах +9...+14 °C, днем +14...+19 °C.

Прогноз погоды на 25 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 25 июля

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный со скоростью 3-8 м/с. Температура в области ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °C, а днем +25...+30 °C. В Киеве ночью будет +15...+17 °C, а днем +26...+28 °C.

Прогноз погоды на 25 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасности метеорологических явлений

В течение дня 24 июля и 25 июля на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы. В некоторых районах возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

Предупреждение об опасности метеорологических явлений. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

С 24 по 27 июля в восточных, центральных, а также в большинстве северных и южных областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, народная синоптика Наталья Диденко предупредила, что в северных областях Украины уже на этой неделе ожидается похолодание. В четверг, 25 июля, столбики термометров в северных областях опустятся до +25 °С.

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Естественное явление Эль-Ниньо приводит к нагреву Тихого океана. По данным Всемирной метеорологической организации, в июле зафиксирована температура воздуха +48 °C.