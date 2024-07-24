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Україну накриє небезпечна буря — синоптики розповіли про погоду на завтра

24 липня 2024 20:58
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на четвер 25 липня
Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У четвер, 25 липня, в Україні пануватиме переважно хмарна погода. В окремих областях пройдуть грози та град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 25 липня

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях, вдень і в Одеській та Миколаївській областях, буде хмарна погода. Очікуються короткочасні дощі, грози, а також можливі гради та шквали вітру до 15-20 м/с. На заході країни прогнозуються сильні дощі. В інших частинах України буде хмарно, але без опадів.

Вітер здебільшого буде дути зі сходу, а в західних областях переважатиме північно-західний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

В південних регіонах вночі температура становитиме +18...+23 °C, а вдень підвищиться до +27...+32 °C. В інших частинах країни вночі температура змінюватиметься від +13 °C до +18 °C, вдень коливатиметься від +25 °C до +30 °C. В західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях, температура вночі буде від +19 °C до +24 °C. У Карпатах вночі температура буде в межах +9...+14 °C, а вдень — +14...+19 °C.

В Київській області прогнозується мінлива хмарність без дощів. Вітер дутиме з сходу зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 °C до +18 °C, а вдень підніметься до +25...+30 °C. У Києві вночі температура буде від +15 °C до +17 °C, а вдень від +26 до +28 °C.

Прогноз погоди на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 25 липня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

У західних регіонах України прогнозуються дощі та зливи, погода буде прохолодною. На півночі ж опадів не очікується, за винятком Житомирської області, де можливі локальні грозові дощі. Температура вдень коливатиметься в межах +24 °C до +28 °C.

На сході буде сонячно та сухо з температурою +27...+30 °C. У центральних областях без опадів, температура сягне +26...+30 °C, а на Вінниччині очікується +23...+25 °C.

Найвища температура спостерігатиметься на півдні країни, де стовпчики термометрів покажуть від +28 °C до +32 °C. В Одесі також варто очікувати грози та дощі. У Києві та області прогнозують суху погоду з температурою близько +27 °C.
 

Температурна карта на 25 липня. Фото: Метеопост
Температурна карта на 25 липня. Фото: Метеопост 

Погода від Ігоря Кібальчича

У ніч на четвер, 25 липня, у західних областях очікуються грози. Протягом дня грози можуть пройти у північних, центральних та південних регіонах, місцями супроводжувані градом та шквалами до 15-20 м/с. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 °С до +19 °С, а вдень становитиме від +23 °С до +28 °С. У центральних, південних та східних областях вночі температура буде від +17 °С до +22 °С, вдень — від +29 до +34 °С.

Нагадаємо, народна синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в північних областях України вже цього тижня очікується похолодання. У четвер, 25 липня, стовпчики термометрів у північних областях опустяться до +25 °С. 

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують нові температурні рекорди в Європі. Природне явище Ель-Ніньо призводить до нагрівання Тихого океану. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, у липні зафіксували температуру повітря +48 °C. 

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