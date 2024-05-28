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Украину накроет мощная гроза — народный синоптик Диденко назвала регионы, где завтра будет буря

28 мая 2024 15:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 мая, от Наталки Диденко
Девушка с зонтиком. Фото иллюстрировано: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в среду, 29 мая, будет достаточно теплой. Однако некоторые области накроют ливни.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в понедельник, 27 мая.

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Информация от Диденко. Фото: скриншот

Погода в Украине 29 мая

"Завтра активные погодные процессы ожидаются на юге Украины — дожди, грозы, возможны даже сильные ливни и шквалы!" – написала Диденко.

По ее словам, локальные грозовые дожди пройдут 29 мая на западе, а к концу суток дожди охватят всю Украину.

При этом теплее всего будет на севере и востоке, +26...+29 °C.

Самой холодной окажется южная часть страны +20...+24 °C.

В центре ожидается +22...+26 °C.

Столица Украины Киев 29 мая также накроет локальный дождь и гроза. Температура составит +26...+28 °C.

"Начало июня в Украине будет жарким, с периодическими грозовыми дождями", — добавила Диденко.

Напомним, что в ближайшие дни украинцы могут стать свидетелями неожиданного явления — "грязных" дождей, вызванных пылью из пустынных районов Сахары.

Также мы сообщали, что синоптики отметили, что первый месяц лета в Украине будет достаточно прохладным. Температура будет колебаться в пределах +19...+23°C.

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