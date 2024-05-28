Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 травня, від Наталки Діденко

Україну накриє потужна гроза — народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра буде буря
Погода в Україні у середу, 29 травня, буде доволі теплою. Однак деякі області накриють зливи.
Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у понеділок, 27 травня.
Погода в Україні 29 травня
"Завтра активні погодні процеси очікуються на півдні України — дощі, грози, можливі навіть сильні зливи та шквали!" — написала Діденко.
За її словами, локальні грозові дощі пройдуть 29 травня також на заході, а до кінця доби дощі охоплять всю Україну.
При цьому, найтепліше буде на півночі та сході, +26...+29 °C.
Найхолоднішою виявиться південна частина країни +20...+24°C.
У центрі очікується +22...+26 °C.
Столицю України Київ 29 травня також накриє локальний дощ та гроза. Температура складатиме +26...+28 °C.
"Початок червня в Україні буде спекотним, із періодичними грозовими дощами", — додала Діденко.
Нагадаємо, що найближчими днями українці можуть стати свідками несподіваного явища — "брудних" дощів, які спричинені пилом з пустельних районів Сахари.
Також ми повідомляли, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °C.
Читайте Новини.LIVE!