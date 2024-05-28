Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 травня, від Наталки Діденко

Дівчина з парасолькою. Фото ілюстроване: УНІАН

Погода в Україні у середу, 29 травня, буде доволі теплою. Однак деякі області накриють зливи.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко у понеділок, 27 травня.

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Інформація від Діденко. Фото: скриншот

Погода в Україні 29 травня

"Завтра активні погодні процеси очікуються на півдні України — дощі, грози, можливі навіть сильні зливи та шквали!" — написала Діденко.

За її словами, локальні грозові дощі пройдуть 29 травня також на заході, а до кінця доби дощі охоплять всю Україну.

При цьому, найтепліше буде на півночі та сході, +26...+29 °C.

Найхолоднішою виявиться південна частина країни +20...+24°C.

У центрі очікується +22...+26 °C.

Столицю України Київ 29 травня також накриє локальний дощ та гроза. Температура складатиме +26...+28 °C.

"Початок червня в Україні буде спекотним, із періодичними грозовими дощами", — додала Діденко.

Нагадаємо, що найближчими днями українці можуть стати свідками несподіваного явища — "брудних" дощів, які спричинені пилом з пустельних районів Сахари.

Також ми повідомляли, що синоптики зазначили, що перший місяць літа в Україні буде досить прохолодним. Температура коливатиметься в межах +19...+23 °C.