Прогноз погоды в Украине на завтра, 4 августа

Люди идут в дождь. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в воскресенье, 4 августа, прогнозируют дождливую погоду, местами с грозами. Днем температура воздуха будет +22...+27 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

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Погода в Украине 4 августа

Синоптики прогнозируют завтра переменную облачность. Ночью в Черниговской и Сумской областях пройдут сильные дожди, а местами небольшой дождь будет в западных, Житомирской и Киевской областях.

По данным Укргидрометцентра, завтра будет юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. А в южных областях порывы местами могут достигнуть 15-20 м/с.

Ночью температура составит +17...+22 °С, в западных и северных областях +12...+17 °С. Днем прогреется до +22...+27 °С, в юго-восточной части — до +27...+32 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Также украинцев предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности во всех областях Украины, кроме большинства западных, Житомирской, Черниговской и Одесской.

Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 4 августа

По словам народного синоптика Наталки Диденко, завтра над значительной частью Украины еще будет царить циклон, который будет держать низкое давление.

В то же время 4 августа ночью и утром практически повсюду пройдут дожди, кое-где с грозами. А днем запад и большинство севера уже попадут под влияние западного антициклона Julian, поэтому осадки маловероятны.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Центральные, местами южные и восточные регионы получат воду от циклона. Температура воздуха ожидается в пределах +20...+27 °C, в Запорожье, Донеччине, Луганской области и в Крыму — до +28...+32 °C.

Температурная карта. Фото: ventusky.com

В Киеве дожди могут пройти ночью и утром, а днем осадки прекратятся, станет солнечнее. Температура воздуха будет колебаться около +25 °C.