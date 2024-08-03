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Україну накриють дощі та грози — синоптики попередили низку областей про негоду завтра

3 серпня 2024 20:03
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра, 4 серпня
Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у неділю, 4 серпня, прогнозують дощову погоду, подекуди з грозами. Вдень температура повітря становитиме  +22...+27 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

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Синоптики прогнозують завтра мінливу хмарність. Вночі у Чернігівській та Сумській областях пройдуть сильні дощі, а подекуди невеликий дощ буде у західних, Житомирській та Київській областях.

За даними Укргідрометцентру, завтра буде південно-західний вітер з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. А у південних областях пориви місцями можуть досягнути 15-20 м/с.

Вночі температура становитиме +17...+22 °С, в західних та північних областях +12...+17 °С. Вдень прогріється до +22...+27 °С, у південно-східній частині — до +27...+32 °С.

прогноз погоди на 4 серпня
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

 Також українців попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у всіх областях України, окрім більшості західних, Житомирської, Чернігівської та Одеської.

 

небезпека виникнення пожеж 4 серпня
Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 4 серпня

За словами народного синоптика Наталки Діденко, завтра над значною частиною України ще буде панувати циклон, який триматиме низький тиск.

Водночас 4 серпня вночі та вранці практично повсюди пройдуть дощі, подекуди з грозами. А вдень захід та більша частина півночі вже потраплять під вплив західного антициклону Julian, тому опади малоймовірні.

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Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Центральні, місцями південні та східні регіони отримають вологу від циклону. Температура повітря очікується в межах +20...+27 °C, на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та в Криму — до +28...+32 °C.

погода в Україні завтра
Температурна карта. Фото: ventusky.com

У Києві дощі можуть пройти вночі та вранці, а вдень опади припиняться, стане більш сонячно. Температура повітря коливатиметься близько +25 °C.

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Скриншот допису Діденко

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