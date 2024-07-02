Прогноз погоды в Украине на среду 3 июля

Женщины гуляют под дождем. Фото: УНИАН

Погода в Украине в среду, 3 июля, будет дождливая, местами может пройти град. Синоптики предупреждают о метеорологической опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 3 июля

На западе Украины, Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди, грозы, а днем в некоторых районах возможны град и шквалы со скоростью 15-20 м/с. В Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ночью пройдут сильные дожди, а в Черновицкой области будет дождь на протяжении всех суток. Ночью температура воздуха будет +11...+16 °C, днем — +17...+22 °C.

В Киевской и Черниговской областях кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет колебаться в промежутке +16...+21°C, днем ожидается +24...+29°C.

В других регионах страны ожидается сухая и жаркая погода. Температура ночью будет +19...24 °C, днем +30...+34 °C, местами возможна сильная жара до +35...+37 °C. Ветер преимущественно юго-восточный, на западе и севере страны отчасти северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 3 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 3 июля

В Киевской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +16...+21 °C, днем +24...+29 °C. В Киеве ночью температура будет около +20 °C, днем +27...+29 °C.

Прогноз погоды на 3 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

В западных, Житомирской и Винницкой областях Украины 3 июля ожидаются грозы, днем в отдельных районах возможен град и шквалы до 15-20 м/с. Также ожидаются дожди в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а ночью - в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Объявлен I уровень опасности.

Особое внимание следует обратить на Черновицкую область, где ожидаются сильные дожди в течение суток. Объявлен II уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

С 3 по 5 июля в Украине, кроме западных регионов, Житомирской и Винницкой областей, ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Предупреждение пожарной опасности по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях и изменении гидрологической ситуации

С 3 по 4 июля в регионах Закарпатской области предполагается повышение уровней воды на впадающих в Тису реках на 0,5-1,5 м, а также на Тисе, в отрезке от Большого Бычкова до Вилок, и в нижних частях Боржавы на 1,5-2,5 м выше уровней по состоянию на 8 часов 2 июля. Отрицательных последствий не ожидается.

Со 2 по 4 июля из-за значительных осадков в бассейнах Прута и Сиреты прогнозируется подъем уровней воды на 0,5-1,5 м, местами до 2,0 м выше уровней по состоянию на 8 часов 2 июля. При прохождении сильных ливней будут формироваться значительные склоновые и местные стоки, которые повлекут за собой стремительное повышение уровней воды на малых реках. Есть возможность затопления участка грунтовой автодороги в селе Петраши, Вижницкого района, Черновицкой области. Объявлен I уровень опасности.

Со 2 по 4 июля из-за ожидаемых осадков на левых притоках Днестра в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях предполагается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями по состоянию на 8 часов 2 июля, с возможным выходом воды на пойму. При интенсивных дождях будет образовываться значительный местный сток. Объявлен II уровень опасности.

С 3 по 5 июля из-за ожидаемых дождей на реках бассейнов Среднего Днепра и Припяти в Житомирской области предполагается подъем уровней воды на 0,1-0,4 м над уровнями на 8 часов 2 июля, без негативных последствий. Вероятный выход воды на пойму в бассейне реки Уж. Объявлен I уровень опасности.

С 3 по 5 июля из-за ожидаемых дождей в верховьях Южного Буга в Хмельницкой и Винницкой областях предполагается подъем уровней воды на 0,1-0,3 м над уровнями по состоянию на 8 часов 2 июля. Отрицательных последствий не ожидается.

Гидрологическая опасность в Украине 3 июля 2024

Предупреждение от ГСЧС

В ГСЧС заявили, что в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В Киеве и области в течение суток до конца суток 2 июня ожидаются грозы. Объявлен I уровень опасности.

В среду, 3 июля, в областях Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской ожидаются грозы, днем местами сильный град и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

В Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях прогнозируют дожди, а в ночное время также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Объявлен I уровень опасности. В Черновицкой области объявлен III уровень опасности.

Ранее мы рассказывали, что из-за переноса воздушных масс с Аравийского полуострова в Украине будет продолжаться сильная жара. Однако это нормальное явление для этого сезона.

Также мы писали, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.