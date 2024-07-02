Прогноз погоди в Україні на середу 3 липня

Жінки гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні у середу, 3 липня, буде дощовою, місцями може пройти град. Синоптики попереджають про метеорологічну небезпеку.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 3 липня

На заході України, в Житомирській та Вінницькій областях очікуються дощі, грози, а вдень у деяких районах можливі град і шквали з швидкістю 15-20 м/с. В Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях вночі пройдуть сильні дощі, а в Чернівецькій області дощитиме протягом всієї доби. Вночі температура повітря становитиме +11...+16 °C, вдень — +17...+22 °C.

У Київській та Чернігівській областях короткочасні дощі та грози. Температура вночі буде коливатися у проміжку +16..+21 °C, вдень очікується +24...+29 °C.

У інших регіонах країни очікується суха та спекотна погода. Температура вночі становитиме +19...24 °C, вдень +30...+34 °C, місцями можлива сильна спека до +35...+37 °C. Вітер переважно південно-східний, на заході та півночі країни частково північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 3 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 3 липня

На Київщині очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +16...+21 °C, вдень +24...+29 °C. У Києві вночі температура буде близько +20 °C, вдень +27...+29 °C.

Прогноз погоди на 3 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У західних, Житомирській та Вінницькій областях України 3 липня очікуються грози, вдень в окремих районах можливий град та шквали до 15-20 м/с. Також очікуються значні дощі в Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а вночі — в Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Оголошено І рівень небезпеки.

Особливу увагу слід звернути на Чернівецьку область, де очікуються сильні дощі протягом доби. Оголошено ІІ рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

З 3 по 5 липня в Україні, крім західних регіонів, Житомирської та Вінницької областей, очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища та зміну гідрологічної ситуації

З 3 по 4 липня в регіонах Закарпатської області передбачається підвищення рівнів води на річках, що впадають у Тису, на 0,5-1,5 м, а також на Тисі, у відрізку від Великого Бичкова до Вилок, і в нижніх частинах Боржави на 1,5-2,5 м вище рівнів станом на 8 годину 2 липня. Негативних наслідків не очікується.

З 2 по 4 липня через значні опади у басейнах Пруту та Сірету прогнозується піднесення рівнів води на 0,5-1,5 м, місцями до 2,0 м вище рівнів станом на 8 годину 2 липня. При проходженні сильних злив формуватимуться значні схилові та місцеві стоки, що спричинять стрімке підвищення рівнів води на малих річках. Є можливість затоплення ділянки ґрунтової автодороги в селі Петраші, Вижницького району, Чернівецької області. Оголошено І рівень небезпеки.

З 2 по 4 липня через очікувані опади на лівих притоках Дністра в Тернопільській, Хмельницькій та Вінницькій областях передбачається піднесення рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями станом на 8 годину 2 липня, з можливим виходом води на заплаву. При інтенсивних дощах утворюватиметься значний місцевий стік. Оголошено ІІ рівень небезпеки.

З 3 по 5 липня через очікувані дощі на річках басейнів Середнього Дніпра та Прип’яті в Житомирській області передбачається піднесення рівнів води на 0,1-0,4 м над рівнями станом на 8 годину 2 липня, без негативних наслідків. Ймовірний вихід води на заплаву у басейні річки Уж. Оголошено І рівень небезпеки.

З 3 по 5 липня через очікувані дощі у верхів’ї Південного Бугу в Хмельницькій та Вінницькій областях передбачається піднесення рівнів води на 0,1-0,3 м над рівнями станом на 8 годину 2 липня. Негативних наслідків не очікується.

Гідрологічна небезпека в Україні 3 липня 2024 року

Попередження від ДСНС

В ДСНС заявили, що в Україні очікується погіршення погодних умов. В Києві та області протягом доби до кінця доби 2 червня очікуються грози. Оголошено І рівень небезпеки.

У середу, 3 липня, в областях Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській очікуються грози, вдень місцями сильний град і пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

В Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях прогнозують значні дощі, а в нічний час також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Оголошено І рівень небезпеки. У Чернівецькій області оголошено ІІІ рівень небезпеки.

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