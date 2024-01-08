Погода в Украине и Киеве 9 января — прогноз от Укргидрометцентра

Мощная метель в Одессе. Фото иллюстративное: УНИАН

Завтра, 9 января, на всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. При этом на большинстве территории Украины прогнозируют снегопады с переходом на метели.

Об этом говорится в прогнозе погоды от Укргидрометцентра.

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Погода в Украине на 9 января

Прогноз погоды в Украине на 9 января. Источник: Укргидрометцентр

Как сообщают синоптики, ночью на южных и юго-восточных регионах, а также днем на крайнем юге снег, местами гололедица. На остальной территории без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Ночью на юге местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с, велика вероятность мощных вьюг.

Температура ночью -15...-20°С мороза, в Черниговской и Сумской областях -25°С, днем -7...-12°С. На юге и в Закарпатье ночью -8...-13°С мороза, в Крыму -1...-6°С мороза. Днем -2...-7°С мороза, Закарпатья и Крыма около 0°С.

Прогноз погоды в Киеве и области 9 декабря

В Киеве и области облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха области ночью -15...-20°С, днем -7...-12°С мороза.

В столице ночью -15...-17°С, днем -7...-9°С мороза.

Синоптики предупреждают об опасности

Карта опасных погодных условий на 9 января. Источник: Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждают об опасности для всей территории Украины. В течение 9-10 января на дорогах страны ожидается усложнение движения из-за ухудшения погодных условий и гололеда. Водителей призывают быть осторожнее.

Напомним, что ранее о завтрашних сильных морозах по всей стране уже предупредила народный синоптик Наталка Диденко. Также недавно синоптики рассказали, что в Карпатах насыпало более полутора метров снега, из-за чего температура воздуха в горах может колебаться в пределах -13...-20 °C.