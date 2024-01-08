Погода в Україні та Києві 9 січня — прогноз від Укргідрометцентру

Потужна хуртовина в Одесі. Фото ілюстративне: УНІАН

Завтра, 9 січня, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. При цьому на більшості території України прогнозують снігопади з переходом на хуртовини.

Про це йдеться у прогнозі погоди від Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди в Україні на 9 січня. Джерело: Укргідрометцентр

Як повідомляють синоптики, вночі на південних та південно-східних регіонах, а також вдень на крайньому півдні сніг, місцями ожеледь. На решті території без опадів, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Вночі на півдні місцями пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, велика ймовірність потужних хуртовин.

Температура вночі -15...-20°С морозу, у Чернігівській та Сумській областях до -25°С, вдень -7...-12°С. На півдні та на Закарпатті вночі -8...-13°С морозу, в Криму -1...-6°С морозу. Вдень -2...-7°С морозу, на Закарпатті та в Криму близько 0°С.

Прогноз погоди в Києві та області 9 грудня

У Києві та області завтра хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря області вночі -15...-20°С, вдень -7...-12°С морозу.

У столиці вночі -15...-17°С, вдень -7...-9°С морозу.

Синоптики попереджають про небезпеку

Карта небезпечних погодних умов на 9 січня. Джерело: Укргідрометцентр

Додатково синоптики попереджають про небезпеку для всієї території України. Протягом 9-10 січня на дорогах країни очікується ускладнення руху через погіршення погодних умов та ожеледицю. Водіїв закликають бути обережнішими.

Нагадаємо, що раніше про завтрашні сильні морози по всій країні вже попередила народна синоптикиня Наталка Діденко. Також не так давно синоптики розповіли, що у Карпатах насипало понад півтора метра снігу, через що температура повітря в горах може коливатися в межах -13...-20 °C.