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Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в некоторых областях

25 июня 2024 21:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине 26 июня
Дождь в городе. Фото: РБК-Украина
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в среду, 26 июня, на большей территории страны будет комфортная и сухая погода. Однако в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 26 июня

По данным синоптиков, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

"Только в Закарпатье, в Карпатах и на крайнем востоке страны днем кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков", — говорится в сообщении.

Ветер будет северный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С.

Прогноз погоды
Погода в Украине 26 июня. Источник: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 26 июня

В Киевской области прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается.

"Температура по области ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С. Ветер северный, 5-10 м/с", — отмечают синоптики.

В Киеве обещают ночью около +15 °С, днем +25...+27 °С.

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40°C погибли два человека преклонного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Добавим, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.

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