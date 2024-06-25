Укргідрометцентр попередив про погіршення погодних умов у деяких областях
В Україні у середу, 26 червня, на переважній більшості території пануватиме комфортна та суха погода. Проте у деяких областях пройдуть грозові дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 26 червня
За даними синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.
"Лише на Закарпатті, в Карпатах та на крайньому сході країни вдень короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вітер буде північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С.
Погода на Київщині 26 червня
У Київській області прогнозують мінливу хмарність. Опадів не очікується.
"Температура по області вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С. Вітер північний, 5-10 м/с", — зазначають синоптики.
У Києві обіцяють вночі близько +15 °С, вдень +25...+27 °С.
Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40°C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані.
Додамо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання.
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