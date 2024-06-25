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Укргідрометцентр попередив про погіршення погодних умов у деяких областях

25 червня 2024 21:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 26 червня
Дощ у місті. Фото: РБК-Україна
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні у середу, 26 червня, на переважній більшості території пануватиме комфортна та суха погода. Проте у деяких областях пройдуть грозові дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 26 червня

За даними синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

"Лише на Закарпатті, в Карпатах та на крайньому сході країни вдень короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вітер буде північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С.

Прогноз погоди
Погода в Україні 26 червня. Джерело: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 26 червня

У Київській області прогнозують мінливу хмарність. Опадів не очікується.

"Температура по області вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С. Вітер північний, 5-10 м/с", — зазначають синоптики.

У Києві обіцяють вночі близько +15 °С, вдень +25...+27 °С.

Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40°C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані. 

Додамо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання. 

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Укргідрометцентр
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