Дощ у місті. Фото: РБК-Україна

В Україні у середу, 26 червня, на переважній більшості території пануватиме комфортна та суха погода. Проте у деяких областях пройдуть грозові дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За даними синоптиків, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

"Лише на Закарпатті, в Карпатах та на крайньому сході країни вдень короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вітер буде північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С.

Погода в Україні 26 червня. Джерело: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 26 червня

У Київській області прогнозують мінливу хмарність. Опадів не очікується.

"Температура по області вночі +12...+17 °С, вдень +22...+27 °С. Вітер північний, 5-10 м/с", — зазначають синоптики.

У Києві обіцяють вночі близько +15 °С, вдень +25...+27 °С.

Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40°C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані.

Додамо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання.