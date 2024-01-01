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В Укгидрометцентре назвали регионы, где завтра будут господствовать вьюги

1 января 2024 20:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра, 2 января
Снежная погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Завтра, 2 января, по всей территории Украины ожидается погода с мокрым снегом и дождем. Кое-где ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на завтра, 2 января

В Укгидрометцентре назвали регионы, где завтра будут господствовать вьюги
Погода в Украине и Киеве на 2 января. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, по всей территории Украины в западных и северных областях пройдут дожди и мокрый снег. Местами ожидается налипание мокрого снега, а на дорогах кое-где гололедица.

Температура воздуха ночью и днем +3...-2°С мороза.

На остальной территории ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью 0...+5°С тепла, днем +3...+8°С тепла.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, кроме юга и востока, местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Киеве и области на завтра, 2 января.

В Киеве и области завтра ожидается облачная погода. Ночью умеренный дождь, мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Днем будет идти небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью и днем +3...-2°С. В столице ночью и днем около 0°С.

Напомним, что ранее синоптики заявили, что сегодня, 1 января, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. А также народный синоптик Наталка Диденко рассказала, где на этой неделе ждать сильных морозов.

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