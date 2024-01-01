Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра, 2 січня

В Укгідрометцентрі назвали регіони, де завтра пануватимуть хуртовини
Завтра, 2 січня по всій території України очікується погода з мокрим снігом та дощем. Подекуди очікується також налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на завтра, 2 січня
За повідомленням синоптиків, завтра по всій території України у західних та північних областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Місцями очікується налипання мокрого снігу, а на дорогах подекуди ожеледиця.
Температура повітря вночі та вдень +3...-2°С морозу.
На решті території вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 0...+5°С тепла, вдень +3...+8°С тепла.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, крім півдня та сходу, місцями пориви можуть сягати 15-20 м/с.
Прогноз погоди у Києві та області на завтра, 2 січня
Натомість у Києві та області завтра очікується хмарна погода. Вночі помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.
Вдень очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.
Температура повітря в Київській області вночі та вдень +3...-2°С. У столиці вночі та вдень близько 0°С.
Нагадаємо, що раніше синоптики заявили, що сьогодні, 1 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. А також народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де цього тижня очікувати лютих морозів.
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