Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра, 2 січня

Снігова погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 січня по всій території України очікується погода з мокрим снігом та дощем. Подекуди очікується також налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні на завтра, 2 січня

Погода в Україні та Києві на 2 січня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра по всій території України у західних та північних областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Місцями очікується налипання мокрого снігу, а на дорогах подекуди ожеледиця.

Температура повітря вночі та вдень +3...-2°С морозу.

На решті території вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі 0...+5°С тепла, вдень +3...+8°С тепла.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, крім півдня та сходу, місцями пориви можуть сягати 15-20 м/с.

Прогноз погоди у Києві та області на завтра, 2 січня

Натомість у Києві та області завтра очікується хмарна погода. Вночі помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

Вдень очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі та вдень +3...-2°С. У столиці вночі та вдень близько 0°С.

Нагадаємо, що раніше синоптики заявили, що сьогодні, 1 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. А також народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де цього тижня очікувати лютих морозів.