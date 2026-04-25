Погода в Украине на 26 апреля — придет сильное похолодание

В Украине завтра будет похолодание: синоптик Диденко предостерегла
В Украину 26 апреля придет новая волна похолодания. Завтра ожидается штормовой ветер с порывами 15-20 м/с. Также будут дожди, местами с мокрым снегом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Погода на 26 апреля
Диденко рассказала, что завтра ожидается сильное похолодание и штормовой ветер с северо-запада до 15-20 м/с. Кроме того Украину накроют дожди, на севере и западе местами с мокрым снегом.
В то же время юго-восток Украины удержится от осадков и там еще побудет теплая погода. Кое-где температура воздуха поднимется до +20 °С.
Как писали Новини.LIVE, сегодня на Солнце были редкие вспышки X-класса, которые являются очень опасными. Они могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле.
Также синоптики дали прогноз погоды в Украине на май. Средняя месячная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы примерно на 1,5 °С.