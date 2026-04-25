Погода в Україні на 26 квітня — прийде сильне похолодання

В Україну 26 квітня прийде нова хвиля похолодання. Завтра очікується штормовий вітер з поривами 15-20 м/с. Також будуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода на 26 квітня

Діденко розповіла, що завтра очікується сильне похолодання та штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с. Крім того Україну накриють дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

Водночас південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода. Подекуди температура повітря підніметься до +20 °С.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні на Сонці були рідкісні спалахи X-класу, які є дуже небезпечними. Вони можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі.

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на травень. Середня місячна температура повітря прогнозується нижчою за кліматичну норму приблизно на 1,5 °С.