Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Україні завтра буде похолодання: синоптик Діденко застерегла

В Україні завтра буде похолодання: синоптик Діденко застерегла

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 18:01
Погода в Україні на 26 квітня — прийде сильне похолодання
Холодна і вітряна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україну 26 квітня прийде нова хвиля похолодання. Завтра очікується штормовий вітер з поривами 15-20 м/с. Також будуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко. 

Погода на 26 квітня

Діденко розповіла, що завтра очікується сильне похолодання та штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с. Крім того Україну накриють дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

Прогноз погоди на 26 квітня
Погода на 26 квітня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Водночас південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода. Подекуди температура повітря підніметься до +20 °С.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні на Сонці були рідкісні спалахи X-класу, які є дуже небезпечними. Вони можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі.

Читайте також:

Також синоптики дали прогноз погоди в Україні на травень. Середня місячна температура повітря прогнозується нижчою за кліматичну норму приблизно на 1,5 °С.

погода погода в Україні вітер
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації