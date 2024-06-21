Прогноз погоды в Украине на 22 июня.

Женщина гуляет под дождем. Фото: tribuna.ro

Погода в Украине завтра, 22 июня, будет облачная, в некоторых областях дожди. Утро начнется с +18 °C, но после обеда температура значительно повысится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 22 июня

По сообщению синоптиков, осадков не ожидается, кроме западных областей, где во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы, местами сильные дожди, град. Ветер на западе может достигать скорости 17-22 м/с.

На другой территории Украины ветер будет в основном южным, но на востоке и северо-востоке, а также в Приазовье будет северо-западным со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13..+18 °C, днем +25...+34 °C, в Закарпатье и Прикарпатье днем температура будет достигать +32...+34 °C.

Прогноз погоды на 22 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 22 июня

В Киевской области ожидается небольшая облачность, осадков не предполагается. Ветер будет южным со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +13...+18 °C, днем +25...+30 °C. В Киеве ночью температура будет +15...+17 °C, днем +27...+29 °C.

Прогноз погоды на 22 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

На реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровня воды на 0,3-0,8 метра от зафиксированных в 8:00 21 июня. Этот рост не приведет к негативным последствиям. Однако в районах с интенсивными локальными осадками возможен значительный местный и склонный сток.

Разорение Каховского водохранилища и возвращение Днепра в своеу старое природное русло привело к снижению уровня воды за критические показатели водозаборов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Во второй половине дня 22 июня в западных регионах ожидаются грозы. В некоторых местах возможен град и порывы ветра со скоростью 17-22 м/с. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируются сильные ливни.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Добавим, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.