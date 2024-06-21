Прогноз погоди в Україні на 22 червня

Жінка гуляє під дощем. Фото: tribuna.ro

Погода в Україні завтра, 22 червня, буде хмарною, у деяких областях будуть дощі. Ранок почнеться з +18 °C, але після обіду температура значно підвищиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 22 червня

За повідомленням синоптиків, опадів не очікується, за винятком західних областей, де в другій половині дня можливі короткочасні дощі та грози, місцями сильні дощі, град. Вітер на заході може сягати швидкості 17-22 м/с.

На іншій території України вітер буде здебільшого південним, але на сході та північному сході, а також в Приазов'ї буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13..+18 °C, вдень +25...+34 °C, на Закарпатті та Прикарпатті вдень температура досягатиме +32...+34 °C.

Прогноз погоди на 22 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 22 червня

На Київщині очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде південним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C. У Києві вночі температура буде +15...+17 °C, вдень +27...+29 °C.

Прогноз погоди на 22 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

На річках басейнів Дністра та Сяну (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,3-0,8 метра від зафіксованих о 08:00 21 червня. Це зростання не призведе до негативних наслідків. Проте в районах з інтенсивними локальними опадами можливий значний місцевий та схиловий стік.

Спустошення Каховського водосховища та повернення Дніпра до свого старого природного русла призвело до зниження рівня води за критичні показники водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У другій половині дня 22 червня в західних регіонах очікуються грози. В окремих місцях можливий град та пориви вітру зі швидкістю 17-22 м/с. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях прогнозуються сильні дощі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40 °C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані.

Додамо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання.