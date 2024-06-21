Прогноз погоди в Україні на 22 червня

В Україну повертається негода — синоптики поділилися прогнозом погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 22 червня, буде хмарною, у деяких областях будуть дощі. Ранок почнеться з +18 °C, але після обіду температура значно підвищиться.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 22 червня
За повідомленням синоптиків, опадів не очікується, за винятком західних областей, де в другій половині дня можливі короткочасні дощі та грози, місцями сильні дощі, град. Вітер на заході може сягати швидкості 17-22 м/с.
На іншій території України вітер буде здебільшого південним, але на сході та північному сході, а також в Приазов'ї буде північно-західним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13..+18 °C, вдень +25...+34 °C, на Закарпатті та Прикарпатті вдень температура досягатиме +32...+34 °C.
Погода на Київщині 22 червня
На Київщині очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Вітер буде південним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +13...+18 °C, вдень +25...+30 °C. У Києві вночі температура буде +15...+17 °C, вдень +27...+29 °C.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
На річках басейнів Дністра та Сяну (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підвищення рівнів води на 0,3-0,8 метра від зафіксованих о 08:00 21 червня. Це зростання не призведе до негативних наслідків. Проте в районах з інтенсивними локальними опадами можливий значний місцевий та схиловий стік.
Спустошення Каховського водосховища та повернення Дніпра до свого старого природного русла призвело до зниження рівня води за критичні показники водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У другій половині дня 22 червня в західних регіонах очікуються грози. В окремих місцях можливий град та пориви вітру зі швидкістю 17-22 м/с. У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях прогнозуються сильні дощі.
Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40 °C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані.
Додамо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання.
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