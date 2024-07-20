Прогноз погоды на 21 июля — где в Украине ожидать похолодания.

Люди на улицах Киева в дождь. Фото: Новини.LIVE.

В воскресенье, 21 июля, в Украине ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы на западе и Винницкой области, а также местами на Закарпатье, тогда как на остальных территориях будет сухо. Самая высокая температура будет в некоторых югах +35...+36 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 21 июля

В Украине в воскресенье, 21 июля, синоптики предупреждают о переменной облачности. На западе и в Винницкой области днем передают кратковременные дожди и грозы. Местами дождь будет и в Закарпатье, на остальных территориях должно быть сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью будет от +14...+19°C, днем +24...+29°C. В Карпатах ночью температура будет достигать +10...+15°C, а днем около +20°C.

В других регионах температура воздуха ночью будет от +17...+22 °C, а на юге до +25 °C. Днем на юге отметка термометра будет колебаться от +29...+34°C, местами ожидается сильная жара +35...+36°C.

Погода в Украине 21 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 21 июля

В Киевской области 21 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер также передают переменные направления, 3-8 м/с.

Температура в области ночью будет колебаться в пределах +14...+19°C, а днем +24...+29°C. В Киеве ночью будет +17...+19°C, а днем +27...+29°C.

Напомним, сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве в течение последней недели.

Мы писали, что Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.