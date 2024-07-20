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В Україну прийшло похолодання — синоптики попередили, де ще триматиметься спека завтра

20 липня 2024 17:42
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на 21 липня — де в Україні очікувати на похолодання
Люди на вулицях Києва у дощ. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 21 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози на заході та Вінниччині, а також місцями на Закарпатті, тоді як на решті територій буде сухо. Найвища температура буде у деяких частинах півдня  +35...+36 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Погода в Україні 21 липня

В Україні у неділю, 21 липня, синоптики попереджають про мінливу хмарність. На заході та Вінниччині вдень передають короткочасні дощі та грози. Місцями дощ буде і на Закарпатті, на решті територій має бути сухо. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. 

Температура у західних та північних областях вночі становитиме від +14...+19 °C, вдень +24...+29 °C. В Карпатах вночі температура досягатиме +10...+15 °C, а вдень близько +20 °C.

У інших регіон температура повітря вночі сягатиме від +17...+22 °C, а на півдні до +25 °C. Вдень на півдні позначка термометра коливатиметься від +29...+34 °C, місцями очікується сильна спека +35...+36 °C.

Прогноз погоди в Україні 21 липня
Погода в Україні 21 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 21 липня

У Київській області 21 липня очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер також передають змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в області вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, а вдень +24...+29 °C. У Києві вночі буде +17...+19 °C, а вдень +27...+29 °C.

Нагадаємо, одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж останнього тижня.

Ми писали, що  Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

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