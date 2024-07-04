Прогноз погоды в Украине на пятницу 5 июля.

Человек едет на самокате под дождем. Фото: УНИАН

5 июля погода в Украине будет преимущественно облачной, в некоторых регионах ожидаются дожди. Метеорологи предупреждают о пожарной опасности по части областей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 5 июля

Ночью в большинстве регионов Украины кроме востока и юго-востока можно ожидать местами небольшой дождь. В течение дня на Левобережье пройдут кратковременные дожди и грозы, иногда с градом и шквалами ветра до 15-20 м/с. Ветер будет преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях будет колебаться в пределах +13...+18°C, днем +22...+27°C. На других территориях страны ночью ожидается от +18...+23°C, днем +28...+33°C. На востоке страны некоторые регионы могут испытывать сильную жару до +35...+37 °C.

Прогноз погоды на 5 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 5 июля

Ночью возможны небольшие дожди, но днем осадков не предполагается. Ветер северо-западный, с постепенным ослаблением до 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +13...+18°C по Цельсию, днем ожидается +22...+27°C. В Киеве ночная температура будет составлять +15...+17°C, а днем поднимется +24...+26°C.

Прогноз погоды на 5 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

На украинском Левобережье ожидаются грозы и град днем 5 июля. В некоторых районах порывы ветра до 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

С 4 по 7 июля в Украине, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей, ожидается повышенный риск пожаров.

Предупреждение пожарной опасности по Украине. Фото: Укргидрометцентр

С 4 по 7 июля в Киеве 5 июля ожидается повышенный риск пожаров, вызванный погодными условиями, способствующими распространению огня в природных экосистемах, особенно при наличии источников открытого огня.

Предупреждение пожарной опасности по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание.

А также мы сообщали, что начало июля в Украине будет очень жарким, поскольку воздух прогреется до +35 °С, а осадков почти не ожидается.