Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 5 липня

Чоловік їде на самокаті під дощем. Фото: УНІАН

Завтра, 5 липня, погода в Україні буде переважно хмарною, у деяких регіонах очікуються дощі. Метеорологи попереджають про пожежну небезпеку в частині областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 5 липня

Вночі у більшості регіонів України, крім сходу та південного сходу, можна очікувати місцями невеликий дощ. Протягом дня на Лівобережжі пройдуть короткочасні дощі та грози, іноді з градом і шквалами вітру до 15-20 м/с. Вітер буде переважно північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях коливатиметься в межах +13...+18 °C, вдень — +22...+27 °C. На інших територіях країни вночі очікується від +18...+23 °C, вдень — +28...+33 °C. На сході країни деякі регіони можуть зазнавати сильної спеки до +35...+37 °C.

Прогноз погоди на 5 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 5 липня

Вночі можливі невеликі дощі, але вдень опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний, з поступовим ослабленням до 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься в межах +13...+18 °C за Цельсієм, вдень очікується +22...+27 °C. У Києві нічна температура складатиме +15...+17 °C, а вдень підніметься +24...+26 °C.

Прогноз погоди на 5 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

На українському Лівобережжі очікуються грози та град вдень 5 липня. В деяких районах будуть пориви вітру до 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку по Україні

З 4 по 7 липня в Україні, за винятком західних, Житомирської та Вінницької областей, очікується підвищений ризик пожеж.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні. Фото: Укргідрометцентр

З 4 по 7 липня у Києві 5 липня очікується підвищений ризик пожеж, спричинений погодними умовами, що сприяють поширенню вогню у природних екосистемах, особливо при наявності джерел відкритого вогню.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання.

А також ми повідомляли, що початок липня в Україні буде дуже спекотним, оскільки повітря прогріється до +35 °С, натомість опадів майже не очікується.