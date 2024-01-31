Погода в Украине и Киеве 1 февраля

Дождь зимой на Крещатике. Фото: Борис Корпусенко/Вечерний Киев

В первый день февраля на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от минусовых до плюсовых отметок, а небольшие осадки ожидаются только на территории западной Украины.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды по Украине 1 февраля. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, первый день февраля ожидается без осадков, и лишь днем в западных и Житомирской областях возможен небольшой мокрый снег, переходящий в дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами на западе порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2...-3 °С мороза, на юге, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях -2...-7 °С мороза, днем +1...+6 °С тепла. В горах ночью -3...-8 °С мороза, днем - 0...-5 °С мороза.

Прогноз погоды в Киеве и области завтра, 1 февраля

В Киеве и области синоптики обещают завтра, в последний месяц, зиму облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью от +2...-3 °С, днем +1-+6 °С тепла. В столице ночью 0 °С, днем +3…+5 °С тепла.

Напомним, что ранее об изменениях в погоде в первый день февраля рассказала народный синоптик Наталка Диденко. Также незадолго до этого синоптики рассказали о погодных условиях в последний день января.