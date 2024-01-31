Погода в Україні та Києві 1 лютого

Дощ взимку на Хрещатику. Фото: Борис Корпусенко/Вечірній Київ

Завтра, в перший день лютого на території України очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від мінусових до плюсових позначок, а невеликі опади очікуються лише на території західної України.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди по Україні завтра, 1 лютого

Прогноз погоди по Україні 1 лютого. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, перший день лютого очікується без опадів, і лише вдень у західних та Житомирській областях можливий невеликий мокрий сніг з переходом у дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди на заході пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +2...-3°С морозу, на півдні, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях -2...-7°С морозу, вдень +1...+6°С тепла. У горах вночі -3...-8°С морозу, вдень — 0...-5°С морозу.

Прогноз погоди у Києві та області завтра, 1 лютого

У Києві та області синоптики обіцяють завтра, в останній місяць зими хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі від +2..-3°С, вдень +1-+6°С тепла. У столиці вночі 0°С, вдень +3...+5°С тепла.

Нагадаємо, що раніше про зміни у погоді в перший день лютого розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко. Також незадовго до цього синоптики розповіли про погодні умови в останній день січня.