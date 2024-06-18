Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра будет наиболее жарко arrow

В Укргидрометцентре рассказали, в каких областях завтра будет наиболее жарко

18 июня 2024 21:26
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в среду 19 июня
Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 19 июня, будет облачной, но теплой. Утро начнется с +20 °C, но после обеда температура значительно повысится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 19 июня

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15..+20 °C, днем +27...+32 °C, в Карпатах ночью +10...+15 °C, днем +22...+27 °C.

Прогноз погоды на 19 июня. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 19 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 19 июня

В Киевской области ожидается небольшая облачность, осадков не ожидается Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °C, днем +27...+32 °C. В Киеве ночью температура будет +18...+20°C, днем около 30°С.

Прогноз погоды на 19 июня. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 19 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров по территории Украины. 19 июня в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях ожидается очень высокий риск пожаров.

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Добавим, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.

Укргидрометцентр
погода
прогноз погоды
погода в Украине
Украина
Киев
Солнце
украинцы
синоптик
жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор