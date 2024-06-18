Погода в Украине в среду 19 июня

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 19 июня, будет облачной, но теплой. Утро начнется с +20 °C, но после обеда температура значительно повысится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 19 июня

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность. Ветер будет преимущественно юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15..+20 °C, днем +27...+32 °C, в Карпатах ночью +10...+15 °C, днем +22...+27 °C.

Прогноз погоды на 19 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 19 июня

В Киевской области ожидается небольшая облачность, осадков не ожидается Ветер будет юго-западным со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью будет +15...+20 °C, днем +27...+32 °C. В Киеве ночью температура будет +18...+20°C, днем около 30°С.

Прогноз погоды на 19 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров по территории Украины. 19 июня в Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях ожидается очень высокий риск пожаров.

Напомним, на Кипре в результате теплового удара из-за температуры +40 °C погибли два человека почтенного возраста, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Добавим, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце этого года, который должен принести похолодание.