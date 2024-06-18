Погоди в Україні у середу 19 червня

Люди гуляють в місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 19 червня, буде хмарною, але теплою. Ранок почнеться з +20 °C, але після обіду температура значно підвищиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 червня

За повідомленням синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність. Вітер буде переважно південно-західний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15..+20 °C, вдень +27...+32 °C, в Карпатах вночі +10...+15 °C, вдень +22...+27 °C.

Прогноз погоди на 19 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 19 червня

На Київщині очікується невелика хмарність, опадів не передбачається Вітер буде південно-західним зі швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі становитиме +15...+20 °C, вдень +27...+32 °C. У Києві вночі температура буде +18...+20 °C, вдень близько 30°.

Прогноз погоди на 19 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

Синоптики попереджають про високий ризик виникнення пожеж по території України. 19 червня у Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, та Житомирській областях очікується надзвичайно високий ризик пожеж.

Нагадаємо, на Кіпрі внаслідок теплового удару через температуру +40 °C загинули двоє людей поважного віку, ще троє перебувають у лікарні у важкому стані.

Додамо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці цього року, який має принести похолодання.