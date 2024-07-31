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В Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра ожидается самая прохладная погода

31 июля 2024 20:03
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра, 1 августа, от Укргидрометцентра.
Женщина гуляет в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В четверг, 1 августа, в Украине будет преимущественно облачная погода. В отдельных областях ночная температура опустится до +11 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 августа

В Украине 1 августа ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет преимущественно западным со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +11 °C до +16 °C, а днем достигнет +24...+29 °C. На юге страны и в Крыму ночью температура будет от +16 °C до +21 °C, а днем от +27 °C до +32 °C.

Прогноз погоды на 1 августа. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 1 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 1 августа

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет западным со скоростью 5-10 м/с. Температура в области ночью будет колебаться от +11 °C до +16 °C, а днем от +24 °C до +29 °C. В Киеве ночью будет +14...+16 °C, а днем — +26...+28 °C.

Прогноз погоды на 1 августа. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 1 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптики сообщали, что в августе погода в Украине будет более жаркой, чем обычно. Количество осадков ожидается в пределах нормы. Средняя температура воздуха в течение месяца предполагается в пределах +20...+26 °C, местами +34...+36 °C.

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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