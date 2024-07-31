Прогноз погоди в Україні на завтра 1 серпня від Укргідрометцентру

Жінка гуляє у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 1 серпня, в Україні пануватиме переважно хмарна погода. В окремих областях нічна температура опуститься до +11 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 1 серпня

В Україні 1 серпня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде переважно західним зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +11 °C до +16 °C, а вдень досягне +24...+29 °C. На півдні країни та в Криму вночі температура буде від +16 °C до +21 °C, а вдень — від +27 °C до +32 °C.

Прогноз погоди на 1 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 1 серпня

У Київській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від +11 °C до +16 °C, а вдень — від +24 °C до +29 °C. У Києві вночі буде +14...+16 °C, а вдень — +26...+28 °C.

Прогноз погоди на 1 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптики повідомляли, що у серпні погода в Україні буде спекотнішою, ніж зазвичай. Кількість опадів очікується у межах норми. Середня температура повітря протягом місяця передбачається у межах +20...+26 °C, подекуди +34...+36 °C.

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.