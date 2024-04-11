В Укргидрометцентре расстроили ливнями в прогнозе погоды на завтра

Женщина гуляет в дождь. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 12 апреля, погода в Украине будет преимущественно облачной, но время от времени возможны прояснения. Днем температура поднимется до +26 °C.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 12 апреля

Днем в юго-восточных регионах могут наблюдаться дожди, которые могут сопровождаться грозами. Ветер в основном северо-западный, со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от +8 °С до +13 °C, но в северных и северо-западных областях будет прохладнее — от +4 °С до +9 °C. Днем температура поднимется от +15 °С до +20 °C, а в южных, восточных, большинстве центральных областей, а также в Крыму - от +21 °С до +26 °C. В Карпатах ночью температура будет от +3 °С до +8 °C, а днем — от +10 °C до +15 °C.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 12 апреля

На территории Киевской области ожидается переменная облачность. Ветер будет дуть с северо-западного направления со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 °С до +9 °C, а днем от +15 д°С о +20 °C. В столице ночью температура будет от +7 °C до +9 °C, днем от +17 °C до +19 °C.

Погода в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

В период с 12 по 14 апреля на территории Украины, кроме Крымского полуострова и областей Закарпатья, Волыни, Ровно и Житомира, ожидается высокий риск возникновения пожаров.

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

11-12 апреля ожидается содержание высоких уровней воды на реке Десна близ Чернигова, что приведет к:

наводнениям на Десне, которая затопит низменные территории и дороги, нарушая связь с некоторыми селами в районах Новгород-Северский, Корюковка, Нежин и Чернигов (И уровень опасности желтый);

затопление территорий вдоль Верхнего Днепра внутри страны, что повлияет на транспортное сообщение с прибрежными селами из-за подъема воды в реках Сож и Днепр в Черниговском районе (II уровень опасности — оранжевый).

Из-за опустошения Каховского водохранилища и возвращения реки Днепр к своему старому руслу водные уровни окажутся значительно ниже нормы в водозаборах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей (III уровень опасности — коричневый).

Гидрологическая опасность. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где в Украине завтра, 12 апреля, будет жарко.

Ранее мы писали, что в украинских Карпатах сошла лавина мокрого снега с Говерлы.