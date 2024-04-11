В Укргідрометцентрі засмутили зливами у прогнозі погоди на завтра

Жінка гуляє в дощ. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що у п'ятницю, 12 квітня, погода в Україні буде переважно хмарною, але час від часу можливі прояснення. Вдень температура підніметься до +26 °C.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

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Погода в Україні 12 квітня

Завтра у багатьох регіонах України очікується мінлива хмарність Вдень у південно-східних регіонах можуть спостерігатися дощі, які можуть супроводжуватися грозами. Вітер здебільшого північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від +8 °C до +13 °C, але у північних та північно-західних областях буде прохолодніше — від +4 °C до +9 °C. Вдень температура підніметься від +15°C до +20 °C, а в південних, східних, більшості центральних областей, а також у Криму — від +21 до +26 °C. У Карпатах вночі температура буде від +3 °C до +8 °C, а вдень — від +10 °C до +15 °C.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 12 квітня

На території Київської області очікується мінлива хмарність без дощу. Вітер буде дути з північно-західного напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 °C до +9 °C, а вдень від +15 °C до +20 °C. У столиці вночі температура буде від +7 °C до + 9 °C, вдень від +17 °C до + 19 °C.

Погода в Києві. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

В період з 12 по 14 квітня на території України, за винятком Кримського півострова та областей Закарпаття, Волині, Рівного та Житомира, очікується високий ризик виникнення пожеж.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

11-12 квітня очікується утримання високих рівнів води на річці Десна поблизу Чернігова, що призведе до:

повені на Десні, яка затопить низинні території та дороги, порушуючи зв’язок з деякими селами у районах Новгород-Сіверський, Корюківка, Ніжин та Чернігів (І рівень небезпеки – жовтий);

затоплення територій уздовж Верхнього Дніпра в межах країни, що вплине на транспортне сполучення з прибережними селами через підйом води в річках Сож та Дніпро в Чернігівському районі (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Через спустошення Каховського водосховища та повернення річки Дніпро до свого старого русла, водні рівні виявляться значно нижчими за норму у водозаборах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей (III рівень небезпеки — коричневий).

Гідрологічна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, де в Україні завтра, 12 квітня, буде спекотно.

Раніше ми писали, що в українських Карпатах зійшла лавина мокрого снігу з Говерли.