Волынь засыпало первым снегом

Первый снег на Волыни. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 17 ноября, на Волыни выпал первый снег. Синоптики прогнозировали морозы в этой части Украины.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Первый снег на Волыни

Местные рассказали, что снег выпал в Любомльском районе. Сегодня туда пришла настоящая зима с низкой температурой воздуха.

Первый снег на Волыни. Фото: t.me/volynblog

Первый снег на Волыни. Фото: t.me/volynblog

Напомним, синоптики рассказали, что сегодня по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде регионов ожидается мокрый снег, метели и гололедица.

Также мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко предупреждала, что Украину накроет мощная непогода. По ее словам, похолодание и мокрый снег подбираются к западным областям.

Добавим, вечером, 12 ноября, в Киевской области пошел первый снег. Его заметили в Ирпене.