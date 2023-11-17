Волынь засыпало первым снегом
Сегодня, 17 ноября, на Волыни выпал первый снег. Синоптики прогнозировали морозы в этой части Украины.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Первый снег на Волыни
Местные рассказали, что снег выпал в Любомльском районе. Сегодня туда пришла настоящая зима с низкой температурой воздуха.
Напомним, синоптики рассказали, что сегодня по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде регионов ожидается мокрый снег, метели и гололедица.
Также мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко предупреждала, что Украину накроет мощная непогода. По ее словам, похолодание и мокрый снег подбираются к западным областям.
Добавим, вечером, 12 ноября, в Киевской области пошел первый снег. Его заметили в Ирпене.
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