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Волинь засипало першим снігом

17 листопада 2023 11:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Волинь засипало першим снігом
Перший сніг на Волині. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 листопада, на Волині випав перший сніг. Синоптики прогнозували морози у цій частині України.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Перший сніг на Волині

Місцеві розповіли, що сніг випав у Любомльському районі. Сьогодні туди завітала справжня зима з низькою температурою повітря.

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Перший сніг на Волині. Фото: t.me/volynblog
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Перший сніг на Волині. Фото: t.me/volynblog

Нагадаємо, синоптики розповіли, що сьогодні по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. В низці регіонів очікується мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця. 

Також ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко попереджала, що Україну накриє потужна негода. За її словами, похолодання та мокрий сніг підбираються до західних областей.

Додамо, ввечері, 12 листопада, у Київській області пішов перший сніг. Його помітили в Ірпені.

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