Магнітні бурі 16 липня — прогноз для метеочутливих

Дівчина в навушниках на березі водойми. Фото: pixabay

Сильних магнітних бур у вівторок, 16 липня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 16 липня

За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С, чотири спалахи класу М, найбільший з яких М.26

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Очікувана сонячна активність

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 83.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

Народний синоптик Діденко попередила, що найближчим часом в Україні пануватиме надзвичайна спека. Очікується, що температура повітря досягне +35... +40 °C і вище, без опадів.

У Києві все триває аномально спекотна погода, метеорологи за останні три дні зафіксували сім температурних рекордів. В один із днів стовпчик термометра підіймався майже до +36 °С.