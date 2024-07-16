Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Геомагнітний шторм — якої сили сьогодні будуть магнітні бурі arrow

Геомагнітний шторм — якої сили сьогодні будуть магнітні бурі

16 липня 2024 13:34
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 16 липня — прогноз для метеочутливих
Дівчина в навушниках на березі водойми. Фото: pixabay
Світлана Силенко - Редактор

Сильних магнітних бур у вівторок, 16 липня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 16 липня

За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С, чотири спалахи класу М, найбільший з яких М.26

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Очікувана сонячна активність 

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 83.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

Народний синоптик Діденко попередила, що найближчим часом в Україні пануватиме надзвичайна спека. Очікується, що температура повітря досягне +35... +40 °C і вище, без опадів.

У Києві все триває аномально спекотна погода, метеорологи за останні три дні зафіксували сім температурних рекордів. В один із днів стовпчик термометра підіймався майже до +36 °С.

погода космос Сонце здоров'я магнітні бурі головний біль мігрень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця