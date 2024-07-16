Магнітні бурі 16 липня — прогноз для метеочутливих

Геомагнітний шторм — якої сили сьогодні будуть магнітні бурі
Сильних магнітних бур у вівторок, 16 липня, не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 16 липня
За останню добу на Сонці сталися 11 спалахів класу С, чотири спалахи класу М, найбільший з яких М.26
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде коливатися від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Очікувана сонячна активність
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
- Кількість сонячних плям — 83.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.
Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.
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