Магнитные бури 16 июля — прогноз для метеочувствительных

Девушка в наушниках на берегу водоема. Фото: pixabay

Сильных магнитных бурь во вторник, 16 июля, не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 июля

За последние сутки на Солнце произошли 11 вспышек класса С, четыре вспышки класса М, самая большая из которых М.26

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Ожидаемая солнечная активность

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 83.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают специалисты.

Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

Народный синоптик Диденко предупредила, что в ближайшее время в Украине будет чрезвычайная жара. Ожидается, что температура воздуха достигнет +35... +40°C и выше без осадков.

В Киеве все продолжается аномально жаркая погода, метеорологи за последние три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В один из дней столбик термометра поднимался почти до +36 °С.