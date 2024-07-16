Прогноз погоды по Украине на завтра — где пройдут дожди, где будет жара

Девушка под дождем. Фото: pixabay

Погода в Украине в среду, 17 июля, оставит температурные показатели на прежнем уровне. Испытание жарой продолжается, хотя кое-где уже начинается развитие грозовой деятельности. Сегодня ночью в западных областях, а днем и в северных и центральных областях, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, на остальной территории — без осадков.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 июля

Погода в Украине 17 июля. Источник: Укргидрометцентр

По информации синоптиков, 17 июля ночью в северо-западной части, а днем в западных, северных и Винницкой областях можно ожидать кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температурная карта на 17 июля. Источник: Windy

Температура ночью +20...+25°С, днем сильная жара +35...+39°С. В южных областях и Винницкой областях — местами чрезвычайная жара +40 °С, в западных областях ночью +18...+23 °С, днем +29...+34 °С, местами сильная жара +35...+ 37 °С.

Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в среду, 17 июля, в Украине удержится чрезвычайная жара с температурой воздуха +34...+39 °С, местами +40 °С и выше. Только в западных областях будет легче — там ожидается +30…+34 °С.

Также завтра локальные грозовые дожди возможны в западных областях Украины, а вечером в среду осадки возможны на севере и в центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровщины).

В Киеве 17 июля будет очень жарко: +35...+37°С. Преимущественно сухо, хотя вечером местами возможен кратковременный дождь с грозой.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода от Игоря Кибальчича

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в среду, 17 июля, ночью существенных осадков не ожидается, днем в западных, центральных и местами южных областях пройдут локальные грозовые дожди, местами возможны град и шквалы, 17-22 м/с.

На остальной территории страны без осадков. Ветер северо-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+24 °С, днем +33…+39 °С. В центральных и южных областях ночью +22…+27 °С, днем +37…+42 °С.

Температурная карта. Фото: meteoprog

Напомним, синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Аномальную жару исследователи в этом году связывают с естественным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан.

Ранее мы писали, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на нашей территории наблюдаются отклонения температуры воздуха. Так, 11 июля, самое жаркое за долгое время и по сравнению с другими областями было на Николаевщине, где воздух прогрелся до +40,2 °C.

Сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля. В свою очередь страдают от жары также и центральные области, в частности Черкасская, где в результате высокой температуры взорвался автомобиль.