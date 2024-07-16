Прогноз погоди по України на завтра — де пройдуть дощі, де пануватиме спека

Дівчина під дощем. Фото: pixabay

Погода в Україні у середу, 17 липня, залишить температурні показники без змін. Випробування спекою триває, хоча подекуди вже починається розвиток грозової діяльності. Завтра вночі у західних областях, а вдень і в північних та центральних областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози, на решті території без опадів.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 липня

Погода в Україні 17 липня. Джерело: Укргідрометцентр

За інформацією синоптиків, 17 липня вночі у північно-західній частині, а вдень у західних, північних та у Вінницькій областях можна чекати на короткочасні дощі та грози. На решті території — без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температурна карта на 17 липня. Джерело: Windy

Температура вночі +20...+25 °С, вдень — сильна спека +35...+39 °С. У південних областях та у Вінницькій областях — місцями надзвичайна спека +40 °С, у західних областях вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С, місцями сильна спека +35...+37 °С.

Прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, середу, 17 липня, в Україні втримається надзвичайна спека із температурою повітря +34...+39 °С, місцями +40 °С і вище. Лише в західних областях буде легше, там очікується +30...+34 °С.

Також завтра локальні грозові дощі передбачаються у західних областях України, а ввечері у середу опади ймовірні на півночі та в центральних областях (окрім Полтавщини та Дніпропетровщини).

У Києві 17 липня буде дуже спекотно, +35...+37 °С. Переважно сухо, хоча ввечері місцями ймовірний короткочасний дощ з грозою.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода від Ігоря Кібальчича

За даними синоптика Ігоря Кібальчича, у середу, 17 липня, вночі істотних опадів не очікується, вдень у західних, центральних та місцями південних областях пройдуть локальні грозові дощі, місцями можливі град та шквали, 17-22 м/с.

На решті території країни — без опадів. Вітер північно-східний, у західній частині північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +33…+39 °С. У центральних та південних областях вночі +22…+27 °С, вдень +37…+42 °С.

Температурна карта. Фото: meteoprog

Нагадаємо, синоптики прогнозують нові температурні рекорди у Європі. Аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан.

Раніше ми писали, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на нашій території спостерігаються потужні відхилення температури повітря. Так, 11 липня, найжаркіше за довгий час і порівняно з іншими областями було на Миколаївщині, де повітря прогрілось до +40,2 °C.

Одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня. Своєю чергою потерпають від спеки також і центральні області, зокрема Черкаська, де внаслідок високої температури вибухнула автівка.