Прогноз погоды в Украине 29 августа

Женщина с веером в жару. Иллюстративное фото: Dimaberlin/Depositphotos

Погода в Украине сегодня в четверг, 29 августа, будет облачно с прояснениями. В южной части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Об этом в среду, 28 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

По прогнозам синоптиков, сегодня ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью будет в промежутке +16...+21 °С, днем +28...+33 °С, на Прикарпатье и в большинстве южных областей +24...+29 °С.

Карта температур от Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, в четверг, 29 августа, на большей части территории Украины будет сухая солнечная погода.

В частности, на юге страны будет самая низкая температура, хотя и высокая. Днем ожидается +28...+31 °С. Диденко отметила, что такая "свежесть" захватит Винницкую, Хмельницкую, а также южные районы Житомирской областей.

На остальной территории Украины предполагается жара +30...+35 °С.

Карта осадков от Натальи Диденко. Фото: скриншот

В южной части страны пройдут грозовые дожди. Местами они будут достигать Винницкой, Черновицкой, Днепропетровской и Донецкой областей.

В Киеве 29 августа ожидается жара в промежутке +32...+34 °С. Без осадков.