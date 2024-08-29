Прогноз погоды в Украине 29 августа

Жара в Украине остается, однако будут и дожди — какую погоду прогнозируют сегодня
Погода в Украине сегодня в четверг, 29 августа, будет облачно с прояснениями. В южной части ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.
Об этом в среду, 28 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 29 августа
По прогнозам синоптиков, сегодня ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью будет в промежутке +16...+21 °С, днем +28...+33 °С, на Прикарпатье и в большинстве южных областей +24...+29 °С.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
По прогнозу народного синоптика Натальи Диденко, в четверг, 29 августа, на большей части территории Украины будет сухая солнечная погода.
В частности, на юге страны будет самая низкая температура, хотя и высокая. Днем ожидается +28...+31 °С. Диденко отметила, что такая "свежесть" захватит Винницкую, Хмельницкую, а также южные районы Житомирской областей.
На остальной территории Украины предполагается жара +30...+35 °С.
В южной части страны пройдут грозовые дожди. Местами они будут достигать Винницкой, Черновицкой, Днепропетровской и Донецкой областей.
В Киеве 29 августа ожидается жара в промежутке +32...+34 °С. Без осадков.
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