Прогноз погоди в Україні 29 серпня

Жінка з віялом у спеку. Ілюстративне фото: Dimaberlin/Depositphotos

Погода в Україні сьогодні в четвер, 29 серпня, буде мінливо хмарною. У південній частині очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Про це в середу, 28 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

За прогнозами синоптиків, сьогодні вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі буде в проміжку +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С, на Прикарпатті та в більшості південних областей +24...+29 °С.

Карта температур від Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у четвер, 29 серпня, на більшій частині території України буде суха сонячна погода.

Зокрема, в на півдні країни буде найнижча температура, хоча й висока. Вдень очікується +28...+31 °С. Діденко зазначила, що така "свіжість" захопить також Вінницьку, Хмельницьку, а також південні райони Житомирської областей.

На решті території України передбачається спека +30...+35 °С.

Мапа опадів від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Водночас, у південній частині країни пройдуть грозові дощі. Місцями вони досягатимуть Вінницької, Чернівецької, Дніпропетровської та Донецької областей.

У Києві 29 серпня очікується спека в проміжку +32...+34 °С. Без опадів.