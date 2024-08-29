Прогноз погоди в Україні 29 серпня

Спека в Україні залишається, проте будуть і дощі — яку погоду прогнозують на сьогодні
Погода в Україні сьогодні в четвер, 29 серпня, буде мінливо хмарною. У південній частині очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Про це в середу, 28 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 27 серпня
За прогнозами синоптиків, сьогодні вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вночі буде в проміжку +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С, на Прикарпатті та в більшості південних областей +24...+29 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у четвер, 29 серпня, на більшій частині території України буде суха сонячна погода.
Зокрема, в на півдні країни буде найнижча температура, хоча й висока. Вдень очікується +28...+31 °С. Діденко зазначила, що така "свіжість" захопить також Вінницьку, Хмельницьку, а також південні райони Житомирської областей.
На решті території України передбачається спека +30...+35 °С.
Водночас, у південній частині країни пройдуть грозові дощі. Місцями вони досягатимуть Вінницької, Чернівецької, Дніпропетровської та Донецької областей.
У Києві 29 серпня очікується спека в проміжку +32...+34 °С. Без опадів.
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