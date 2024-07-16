Погода в Украине 17 июля — синоптики предупредили об аномальной жаре

Синоптики предупредили об аномальной жаре — каким областям следует готовиться к опасности
В Украине в среду, 17 июля, будет держаться аномально жаркая погода. Однако в некоторых областях пройдут кратковременные дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 17 июля
По данным синоптиков, ночью в северо-западной части, днем в западных, северных областях, а также Винницкой, местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
"Температура ночью +20...+25 °С, днем сильная жара +35...+39 °С, в южных и Винницкой областях местами чрезвычайная жара +40 °С. В западных областях ночью +18...+23 °С, днем +29...+34 °С, местами сильная жара +35...+37 °С", — говорится в сообщении.
Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киевской области 17 июля
В Укргидрометцентре говорят, что в области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой.
"Температура по области ночью +20...+25 °С, днем сильная жара +35...+38 °С", — говорится в сообщении.
В столице температура воздуха значительно не будет отличаться, в Киеве ночью +22...+24 °С, днем сильная жара +35...+37 °С.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Аномальную жару в этом году связывают с естественным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, в настоящее время наблюдается невиданная за всю историю температура воздуха, превышающая +48 °C.
Напомним, в Киеве ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта. Причиной является высокая температура воздуха.
Ранее мы писали, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на нашей территории наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха. Так, 11 июля, жарче всего по сравнению с другими областями было на Николаевщине, где воздух прогрелся до +40,2 °C.
Сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля. В свою очередь страдают от жары также и центральные области, в частности Черкасская, где в результате высокой температуры взорвался автомобиль.
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