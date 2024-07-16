Погода в Украине 17 июля — синоптики предупредили об аномальной жаре

Женщина в жару охлаждается с помощью рамки с распылением воды. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 17 июля, будет держаться аномально жаркая погода. Однако в некоторых областях пройдут кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 17 июля

По данным синоптиков, ночью в северо-западной части, днем в западных, северных областях, а также Винницкой, местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

"Температура ночью +20...+25 °С, днем сильная жара +35...+39 °С, в южных и Винницкой областях местами чрезвычайная жара +40 °С. В западных областях ночью +18...+23 °С, днем +29...+34 °С, местами сильная жара +35...+37 °С", — говорится в сообщении.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с.

Карта погоды от Укргидрометцентра

Погода в Киевской области 17 июля

В Укргидрометцентре говорят, что в области ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь с грозой.

"Температура по области ночью +20...+25 °С, днем сильная жара +35...+38 °С", — говорится в сообщении.

В столице температура воздуха значительно не будет отличаться, в Киеве ночью +22...+24 °С, днем сильная жара +35...+37 °С.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температурная карта Ventusky

Также мы сообщали, что синоптики прогнозируют новые температурные рекорды в Европе. Аномальную жару в этом году связывают с естественным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан. По данным Всемирной метеорологической организации, в настоящее время наблюдается невиданная за всю историю температура воздуха, превышающая +48 °C.

Напомним, в Киеве ограничили движение крупногабаритного грузового транспорта. Причиной является высокая температура воздуха.

Ранее мы писали, что Украина находится в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на нашей территории наблюдаются сильные отклонения температуры воздуха. Так, 11 июля, жарче всего по сравнению с другими областями было на Николаевщине, где воздух прогрелся до +40,2 °C.

Сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля. В свою очередь страдают от жары также и центральные области, в частности Черкасская, где в результате высокой температуры взорвался автомобиль.