Погода в Україні 17 липня — синоптики попередили про аномальну спеку

Жінка під час спеки охолоджується за допомогою рамки з розпиленням води. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 17 липня, на переважній більшості території триматиметься аномально спекотна погода. Проте у деяких областях пройдуть короткочасні грозові дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 17 липня

За даними синоптиків, вночі у північно-західній частині, вдень у західних, північних та Вінницькій областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

"Температура вночі +20...+25 °С, вдень сильна спека +35...+39 °С, у південних та Вінницькій областях місцями надзвичайна спека +40 °С; у західних областях вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С, місцями сильна спека +35...+37 °С", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вітер буде північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Карта погоди від Укргідрометцентру

Погода на Київщині 17 липня

В Укргідрометцентрі розповідають, що в області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ с грозою.

"Температура по області вночі +20...+25 °С, вдень сильна спека +35...+38 °С", — йдеться у повідомленні.

У столиці температура повітря значно не відрізнятиметься, у Києві вночі +22...+24 °С, вдень сильна спека +35...+37 °С.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температурна карта Ventusky

Також ми повідомляли, що синоптики прогнозують нові температурні рекорди у Європі. Аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, нині спостерігається небачена за всю історію температура повітря, яка сягає понад +48 °C.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух великогабаритного вантажного транспорту. Причиною є висока температура повітря.

Раніше ми писали, що Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на нашій території спостерігаються потужні відхилення температури повітря. Так, 11 липня, найжаркіше за довгий час і порівняно з іншими областями було на Миколаївщині, де повітря прогрілось до +40,2 °C.

Одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня. Своєю чергою потерпають від спеки також і центральні області, зокрема Черкаська, де внаслідок високої температури вибухнула автівка.